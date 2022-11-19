Ноябрь, 19 в 8:37

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что польские следователи могут выехать в Украину в рамках расследования падения ракеты на польской территории 15 ноября.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Кракове.

– Как только это будет необходимо, польские следователи выедут в Украину, — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, польское правительство хочет как можно скорее выяснить все детали трагического инцидента в Пшеводове, где во время падения ракеты погибли двое поляков.

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Моравецкий уточнил, что Польша получает поддержку от американских союзников: специалисты из США участвуют в расследовании.

– Я встретился с американской делегацией, которая также представила мне определенную последовательность событий, которые, скорее всего, происходили в то время, – заявил он.

Политик отметил, что следователям, экспертам и другим специалистам нужно оставить свободу действий. Моравецкий заверил, что Польша хочет сотрудничать с Украиной для выяснения всех обстоятельств.

– Мы хотим более тесно сотрудничать, в том числе с украинской стороной. Потому что не забывайте: они сегодня борются за мир, за безопасность, за покой в Европе, а значит, и в Польше. Там они гибнут на своих баррикадах, в своих окопах также за наш мир и нашу безопасность, — заявил Моравецкий.

Он добавил, что в ходе расследования “каждая деталь должна быть объяснена очень тщательно”.

Как известно, 15 ноября во время очередной массированной ракетной атаки РФ по территории Украины ракета упала на территории Польши, в результате чего погибли два человека.

Первоначально в Польше заявили, что это ракета российского производства. Впоследствии начали раздаваться заявления, что она была выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались сбить российскую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на 100% неизвестно, какая именно ракета упала в Польше. В соседнюю страну уже отправились украинские специалисты для участия в расследовании. Они работают на месте трагедии в Пшеводове.

Источник: RMF24