Ноябрь, 19 в 6:40

Два российских истребителя совершили небезопасный пролет над кораблями НАТО во время прохода в Балтийском море.

Инцидент произошел утром в четверг, 17 ноября. Самолеты пролетели возле кораблей на высоте 300 футов (91 метр) и на расстоянии 80 ярдов (73 метра).

Российские пилоты не реагировали на сообщения натовских военных.

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— НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений противовоздушной обороны, а также из-за высоты и близости самолетов, — говорится в заявлении НАТО.

Такое поведение российских самолетов увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев.

В заявлении говорится, что силы НАТО действовали в соответствии с существующими правилами.

— НАТО будет надлежащим образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы, — говорится в сообщении блока.

Ранее сообщалось, что после вступления в НАТО Финляндия планирует объединить свои ракетные комплексы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии. Это позволит закрыть Балтийское море для военных кораблей РФ.

Источник: НАТО