Ноябрь, 19 в 14:00

Основательница скандальной американской компании Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет заключения за обман инвесторов, вкладывавших средства в ее биотехнологический стартап.

Как информируют западные СМИ, в январе этого года, после трехмесячного судебного разбирательства, присяжные признали ее виновной по 4 из 11 обвинений в мошенничестве.

Холмс, в частности, обвинили в сговоре с целью обмана инвесторов, обмане общественности и в цифровом мошенничестве, нанесшем ущерб инвесторам. Женщине грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

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Впоследствии прокуроры обратились в суд с официальной просьбой приговорить основательницу Theranos к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере $800 млн. Эти средства должны были стать компенсацией для инвесторов, среди которых есть высокопоставленные чиновники США, например бывший министр обороны Джеймс Мэттис. Он давал показания в суде против Холмс. Среди инвесторов – американский предприниматель, основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон, а также медиамагнат Руперт Мердок.

Защита Элизабет Холмс настаивала, что она действовала из лучших побуждений и пыталась помочь людям. Адвокаты просили суд отправить женщину под домашний арест на 18 месяцев с последующим испытательным сроком и общественными работами.

В конце концов в пятницу, 18 ноября, калифорнийский суд приговорил Холмс к 135 месяцам тюремного заключения, то есть к 11 годам и трем месяцам с еще тремя годами надзора после освобождения.

Приговор также предусматривает штраф в размере $400 или $100 за каждое обвинение в мошенничестве. Суд оценил общую сумму ущерба инвесторов в $121 млн. Точную сумму, которую должна будет возместить Холмс, определят на другом заседании.

Основательница Theranos должна явиться в тюрьму 27 апреля 2023 года. Ожидается, что ее адвокаты обжалуют приговор.

Перед оглашением приговора 38-летняя Голмс выступила с речью в суде. Как пишут СМИ, она со слезами на глазах извинилась перед инвесторами и пациентами.

– Я любила Theranos. Это было дело всей моей жизни… Я опустошена своими неудачами. Я чувствовала глубокую боль из-за того, что подвела людей. Я сожалею о своих неудачах каждой клеткой своего тела, – отметила она.

В ответ на это судья Эдвард Давила заявил, что “неудача – это нормально, но неудача из-за мошенничества – это не нормально”. Он назвал дело Холмс поучительным для других предпринимателей Кремниевой долины.

Стоит отметить, что Элизабет Холмс сейчас беременна вторым ребенком. У нее уже есть годовалый сын. В ходе судебного процесса более 130 ее друзей, родственников и бывших сотрудников Theranos обратились с просьбой смягчить приговор.

Ее бизнес-партнера Рамеша Балвани судили отдельно и также признали виновным в мошенничестве. Приговор ему будет оглашен в начале декабря.

Сравнивали с Джобсом: что известно о провале стартапа Theranos

Theranos (Теранос) – это технологический стартап в области медицины. Элизабет Холмс основала компанию в 2003 году, в 19-летнем возрасте.

Вскоре после этого она бросила учебу в Стэнфордском университете, чтобы заниматься только своим стартапом. Холмс позиционировала Theranos как компанию, которая совершит революционный прорыв в диагностировании заболеваний.

Стартап разрабатывал универсальный прибор под названием Эдисон, который, как уверяла основательница, должен был буквально по нескольким каплям крови из пальца диагностировать множество различных заболеваний, таких как рак или диабет.

Однако эти утверждения оказались ложными. Как установил суд, новейшая технология диагностики была фейковой.

Холмс смогла привлечь в свой стартап $945 млн от впечатляющего списка инвесторов: таких как медиамагнат Руперт Мердок, основатель Oracle Ларри Эллисон, основатели Walmart и т.д.

На пике развития Theranos оценивали в $9 млрд. А издание Forbes даже признало Элизабет Холмс самой молодой в мире миллиардершей, преуспевшей самостоятельно

Основательница Theranos часто появлялась на обложках журналов. Ее стали называть “следующим Стивом Джобсом”, то есть сравнивали с покойным основателем компании Apple.

В 2015 году издание Wall Street Journal выпустило серию разоблачающих статей о Theranos. В них отмечалось, что разрабатываемая в компании технология – обман, а сотрудников принуждали к подделке, угрожая увольнениями.

Расследование выявило, что компания выполняла лишь небольшую часть из сотен тестов, используя свое запатентованное устройство для анализа крови. И эти тесты имели сомнительную точность. Вместо этого в Theranos применяли устройства для тестирования крови, изготовленные сторонними производителями.

В 2018 году компанию признали банкротом, а в 2021 году начался судебный процесс над Элизабет Холмс.

Эта история получила несколько экранизаций: в частности, стриминговый сервис HBO снял документальный фильм о Холмс и Theranos под названием Изобретатель.