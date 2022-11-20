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Историческое решение: на саммите COP27 договорись создать фонд помощи бедным странам

Марта Бондаренко, редактор ленты
клімат
Фото: Pixabay

Делегаты саммита ООН по вопросам климата COP27 в течение переговоров, длившихся всю ночь, согласовали фонд для возмещения ущерба из-за климатических изменений для развивающихся стран.

Самех Шукри, министр иностранных дел Египта и председатель климатического саммита COP27 ООН, отметил, что страны показали единство ради одной высшей и общей цели.

Шерри Рехман, министр по вопросам изменения климата в Пакистане, поддержала принятие исторического соглашения помощи развивающимся странам. В сентябре на Пакистан обрушились муссонные ливни, которые вызвали наводнения и оползни. Сотни домов оказались разрушены, погибло более 1300 человек.

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— Речь идет не о принятии благотворительности. Это авансовый платеж за инвестиции в наше будущее и в климатическую справедливость, — отметила она.

Саймон Стил, глава ООН по климату, сказал, что национальные планы стран по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году недостаточны для удержания повышения глобальной температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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Ранее президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам COP27 подчеркнул, что без мира не может быть эффективной климатической политики. Для спасения мира от климатической катастрофы Россия должна “заткнуть свои пушки и спрятать ракеты”.

Источник: The Guardian
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