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Вероятно, не загорали в январе в Крыму: Минобороны о заявлениях экспертов по поводу “паузы в войне”

Юля Захарченко, редактор ленты
Вероятно, не загорали в январе в Крыму: Минобороны о заявлениях экспертов по поводу “паузы в войне”
Фото: Факты ICTV

В Министерстве обороны Украины сделали заявление, комментируя прогнозы военных экспертов о “паузе в боевых действиях”, которая может возникнуть из-за снежной зимы.

— Люди, которые сейчас говорят о возможной “паузе в боевых действиях” из-за морозов зимой, наверняка никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма, — отмечает Минобороны Украины в Twitter.

В британской разведке сообщается, что изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы на фронте на поле боя. В оборонном ведомстве отмечают, что дополнительные трудности снизят и без того низкий моральный дух оккупантов.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия полностью исчерпает свои ресурсы и запасы для ведения полномасштабной войны против Украины до весны 2023 года.

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Он объясняет это тем, что у РФ будут большие потери на фронте — убитые солдаты, сожженная военная техника и сплошные неудачи на поле боя с украинскими защитниками.

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