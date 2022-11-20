Германия передала Украине средства защиты от дронов, обогреватели и боеприпасы
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Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в частности, средства защиты от дронов, обогреватели и боеприпасы для реактивных систем залпового огня.
По данным Министерства обороны, на территорию Украины уже удалось доставить:
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;
- три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (всего уже 8);
- 17 единиц автомобилей для пограничной службы (всего уже 39);
- один погрузчик (всего уже четыре);
- запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;
- 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (всего уже 30);
- 10 датчиков защиты от дронов (всего уже 28);
- 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;
- 116 полевых обогревателей.
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