Ноябрь, 20 в 18:49

Германия передала Украине средства защиты от дронов, обогреватели и боеприпасы

Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в частности, средства защиты от дронов, обогреватели и боеприпасы для реактивных систем залпового огня. По данным Министерства обороны, на территорию Украины уже удалось доставить: боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (всего уже 8);

17 единиц автомобилей для пограничной службы (всего уже 39);

один погрузчик (всего уже четыре);

запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (всего уже 30);

10 датчиков защиты от дронов (всего уже 28);

20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

116 полевых обогревателей. Читайте Россия пытается отомстить Украине из-за своего бессилия на фронте — Подоляк Сейчас смотрят

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