Россия пытается отомстить Украине из-за своего бессилия на фронте — Подоляк

Ноябрь, 20 в 17:55

Страна-агрессор Российская Федерация демонстрирует всему миру, что никогда не сможет завладеть территорией Украины, поэтому пытается полностью уничтожить страну.

Однако рано или поздно России придется возместить все материальные убытки, которые она нанесла Украине массовыми ракетными ударами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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— Российская логика… Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украиной им не овладеть. Поэтому они пытаются навредить из мести за свое бессилие. За этим последует другое осознание: все обязательно придется возмещать в эпоху российских репараций, – подчеркивает он.

По словам Подоляка, режим российского диктатора Владимира Путина проводит бесчеловечный эксперимент, пытаясь лишить Украину энергетики, отопления и воды.