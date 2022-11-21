Оставьте Украину в покое! Глава правительства Испании Санчес обратился к Путину

Ноябрь, 21 в 14:59

Премьер-министр Испании Педро Санчес на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с “громким посланием”, пишет El Pais.

– Оставьте Украину в покое! – сказал глава испанского правительства.

По его словам, пока эта “абсурдная война” не прекратится, страны-союзники будут едины с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность.

Санчес также заверил, что Североатлантический союз укрепился “перед лицом глупых расчетов” Путина, и похвалил НАТО за оперативную реакцию на российское вторжение в Украину.

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Говоря о будущем, испанский премьер призвал сохранять твердость, единство и сдержанность, избегая эскалации конфликта.

– Сдерживание нельзя путать с пассивностью, – отметил Педро Санчес, добавив, что военные преступления не могут остаться безнаказанными.

Он напомнил, что Испания уже направила в Украину группу полицейских для сотрудничества с ее судебными органами, и что противник не российский народ, а “самодержавие во главе с Путиным”.

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Источник: El Pais