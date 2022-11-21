Эрдоган заявил, что Россия не выполнила обязательств по Сирии

Ноябрь, 21 в 21:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что договоренности с 2019 года, согласно которым Кремль взял на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии “от террористов”, нарушены.

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– К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов, – сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12-ти объектам террористов в сирийском Кобане.

– Это часть операций, которые будут продолжены, – добавил он.

Напомним, вечером 19 ноября Турция нанесла несколько авиаударов по городам на севере Сирии, в том числе по городу Кобане (Айн-эль-Араб).

Это случилось после того, как Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана (РПК) во взрыве в центре Стамбула. Тогда жертвами стали шесть человек, в том числе двое детей. Еще более 80 человек получили ранения.