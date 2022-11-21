Ноябрь, 21 в 13:53

В понедельник, 21 ноября, на индонезийский остров Ява обрушилось землетрясение. Сообщается о гибели по меньшей мере 46 человек. Десятки зданий получили повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе Чанджур в провинции Западная Ява на глубине 10 километров, сообщила Геологическая служба США.

Глава Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий Сухарьянто заявил, что в районной больнице Чанджур находятся 46 погибших и около 700 раненых.

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Многие пострадали из-за того, что на них обрушились конструкции зданий.

Также сообщается о нескольких оползнях вокруг Чианджура. Агентство сообщает, что пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие инфраструктурные объекты.

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured pic.twitter.com/Pf6VHaDdRU — .. (@Xx17965797N) November 21, 2022

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты.

1. A 5.6-magnitude earthquake at Indonesia’s Java island has killed over 40 people. The earthquake was centred in the Cianjur region at a depth of 10km. The West Java province is said to be the hardest hit by the disaster, with around 700 people injured. pic.twitter.com/0swLHpXao9 — BFM News (@NewsBFM) November 21, 2022

Стоит отметить, что землетрясения часто случаются на территории Индонезии, но в Джакарте ощущаются редко.

В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибло более 100 человек и около 6500 получили ранения.

Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в более десяти страна, большинство из них в Индонезии.

Напомним, что 5 сентября в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибли не менее семи человек.