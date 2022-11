В понедельник, 21 ноября, на индонезийский остров Ява обрушилось землетрясение. Сообщается о гибели по меньшей мере 46 человек. Десятки зданий получили повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе Чанджур в провинции Западная Ява на глубине 10 километров, сообщила Геологическая служба США.

Глава Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий Сухарьянто заявил, что в районной больнице Чанджур находятся 46 погибших и около 700 раненых.

Многие пострадали из-за того, что на них обрушились конструкции зданий.

Также сообщается о нескольких оползнях вокруг Чианджура. Агентство сообщает, что пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие инфраструктурные объекты.

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured pic.twitter.com/Pf6VHaDdRU

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты.

1. A 5.6-magnitude earthquake at Indonesia’s Java island has killed over 40 people.

The earthquake was centred in the Cianjur region at a depth of 10km.

The West Java province is said to be the hardest hit by the disaster, with around 700 people injured. pic.twitter.com/0swLHpXao9

— BFM News (@NewsBFM) November 21, 2022