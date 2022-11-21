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Индонезию всколыхнуло землетрясение: на острове Ява более 40 погибших и 700 раненых

Марта Бондаренко, редактор ленты
землетрус
Фото: Pixabay

В понедельник, 21 ноября, на индонезийский остров Ява обрушилось землетрясение. Сообщается о гибели по меньшей мере 46 человек. Десятки зданий получили повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе Чанджур в провинции Западная Ява на глубине 10 километров, сообщила Геологическая служба США.

Глава Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий Сухарьянто заявил, что в районной больнице Чанджур находятся 46 погибших и около 700 раненых.

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Многие пострадали из-за того, что на них обрушились конструкции зданий.

Также сообщается о нескольких оползнях вокруг Чианджура. Агентство сообщает, что пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие инфраструктурные объекты.

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты.

Стоит отметить, что землетрясения часто случаются на территории Индонезии, но в Джакарте ощущаются редко.

В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибло более 100 человек и около 6500 получили ранения.

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Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в более десяти страна, большинство из них в Индонезии.

Напомним, что 5 сентября в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибли не менее семи человек.

Источник: AP News
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