Лучше чем ATACMS: какие ракеты может передать Украине Израиль

Ноябрь, 21 в 20:44

В Израиле предупредили Россию, что если Иран передаст Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, то Иерусалим может передать Украине высокотехнологичные ракеты в ответ.

Такое заявление сделал советник национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне.

Израильский 9 канал пишет со ссылкой на экспертов и аналитиков, что Хулата подразумевал баллистические израильского производства.

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Издание Defense Express считает, что речь идет об ОТРК Lora, поставляемых Израилем в Азербайджан.

Оперативно-тактический комплекс Lora, разработанный Israel Aerospace Industries, прошел первые испытания в 2017 году и входит в новое поколение дальнобойного высокоточного вооружения.

Lora – это новое поколение высокоточного вооружения, которое может уничтожать цели на дальности до 400 км. Размер боевой части составляет 570 кг.

Кроме обычной осколочно-фугасной, она может быть оснащена специальной противобункерной боевой частью.

Lora имеет телевизионную систему наведения, которая позволяет попадать в цель с минимально возможной погрешностью и может маневрировать во время полета, что затрудняет ее перехват.

Из-за малых размеров Lora можно запускать с шасси обычного грузовика. Пуск ракеты с неподготовленной позиции возможен за 10 минут с момента остановки, а ракета может храниться без обслуживания в транспортно-пусковом контейнере в течение 10 лет.

В Defense Express считают ОТРК Lora лучше американского ATACMS. Отмечается, что отдельный вес боевой части в израильской ракете – в 2,5 раза больше, а дальность на 100 км больше. При этом точность израильской ракеты должна быть лучше благодаря телевизионному наведению.

Источник: Defense Express

Фото: Wikibob