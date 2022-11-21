Мародерство и изнасилования: российский солдат рассказал о преступлениях армии РФ на Киевщине и готовности дать показания

Ноябрь, 21 в 18:10

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, скрылся с фронта и рассказал изданию The Insider о мародерстве и ужасах, которые совершали российские оккупанты против гражданских.

Он заявил, что готов свидетельствовать в международном суде и рассказал о преступлениях армии РФ, свидетелем которых стал.

— Мне нечего скрывать. Это преступная война, начатая Россией. Я хочу сделать все возможное для ее окончания. Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. Наверное, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. “Синдром Рембо” включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства.

Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.

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— Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо ребят сделали это. Один скрылся, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их уволили.

Военнослужащий рассказал, что российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте, а командование РФ постоянно оказывало физическое и психологическое давление на солдат, угрожало отрезать гениталии за отказ идти на фронт или сдачу в плен.

– Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают, – рассказывает он.

Оккупант рассказал, что притворялся на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. В июне 2022 года он сбежал из Украины, спрятавшись в грузовике. После этого от него отказалась семья.

— Я для них предатель родины, и все. А что, мне нужно было идти на войну и убивать мирных жителей, украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант – просто уехать.

После побега из Украины Чибрин связался с правозащитниками из группы Gulаgu.nеt, чтобы они помогли ему покинуть Россию. 15 ноября он оказался в Мадриде, где попросил политическое убежище. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении.

По словам Чибрина, он ушел в армию из-за финансовых проблем летом 2021 года. Он утверждает, что в Украину его завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева.