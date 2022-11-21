Ноябрь, 21 в 12:25

Более 70% поляков уверены, что трагический инцидент с падением ракеты в Пшеводове не повлияет на польско-украинские отношения.

Об этом свидетельствуют данные опроса United Surveys для польской радиостанции RMF FM и издания Dziennik Gazeta Prawna.

Так, 70,3% опрошенных поляков выразили мнение, что инцидент в Пшеводове не повлияет на отношения между Польшей и Украиной.

Еще 0,7% респондентов считают, что отношения между странами “скорее улучшатся”, 0,8% – что они “однозначно будут лучше”. В то же время 19,4% опрошенных придерживаются мнения, что отношения “вероятнее всего ухудшатся”, а 1,2% – что они “однозначно станут хуже”. Еще 7,5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

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Во время опроса у поляков также спросили, как они оценивают поддержку Польши для Украины во время полномасштабной войны. Около 65% опрошенных назвали помощь Киеву “достаточной”.

При этом каждый четвертый респондент убежден, что помощь является “слишком щедрой”. А 7% опрошенных отметили, что ее недостаточно.

Наиболее популярными ответами на вопрос, какой должна быть поддержка Украины, являются: оказание гуманитарной помощи, прием беженцев и предоставление оружия (например, винтовок или противотанковых гранатометов).

Каждый третий респондент считает, что Польша должна предоставить Киеву тяжелую технику, то есть самолеты и танки. А каждый четвертый респондент заявил о необходимости финансовой помощи.

Лишь немногим более 1% респондентов считают, что польское правительство должно направить армию на помощь Украине.

Опрос проводился в группе из 1 тыс. человек в течение 18-20 ноября по смешанному методу: CATI (телефонное интервью с помощью компьютера) и CAWI (интернет-интервью).

Как известно, 15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины, во время которого ракета упала на территории Польши. Погибли два человека.

Первоначально в Польше заявили, что в Пшеводове упала ракета российского производства. Впоследствии стали звучать предположения, что она была выпущена украинскими силами ПВО при попытках сбить ракету РФ.

В Польшу отправились украинские специалисты для участия в расследовании.

Источник: RMF FM