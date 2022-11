Польская прокуратура не согласится вовлечь украинских правоохранителей в расследование падения ракеты в селе Пшеводув.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По данным источников, у Польши просто нет юридической возможности приобщить украинских экспертов. Это противоречит процедурам и интересам следствия, ведь рассматривается версия, что в селе могла упасть украинская зенитная ракета.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты прибыли в Пшеводов в пятницу.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022