Ноябрь, 21 в 12:37

Польская прокуратура не согласится вовлечь украинских правоохранителей в расследование падения ракеты в селе Пшеводув.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По данным источников, у Польши просто нет юридической возможности приобщить украинских экспертов. Это противоречит процедурам и интересам следствия, ведь рассматривается версия, что в селе могла упасть украинская зенитная ракета.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты прибыли в Пшеводов в пятницу.

— Украинские специалисты уже работают на месте трагедии, вызванной российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за то, что предоставила им [украинцам] доступ. Мы продолжим наше сотрудничество в открытом и конструктивном русле, как это делают близкие друзья, – написал глава МИД.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022

Украинских следователей допустили к месту трагедии после окончания осмотра, проводимого польскими криминалистами. Наши эксперты увидели остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий не проводили, а законом это не предусмотрено.

Следует отметить, что и польские следователи не могут осуществлять такую же деятельность на территории другого государства – могут быть только пассивными наблюдателями.

Решение о ходе расследования и его направлениях принимает исключительно польская прокуратура.

Украина может присоединиться к расследованию в рамках международной следственной комиссии, но такую пока не создали.

Напомним, что взрыв в приграничной польской деревне произошел 15 ноября — в день, когда Россия ракетами массированно обстреливала Украину. После падения ракеты в Польше созвали заседание совета нацбезопасности.

Сначала предполагали, что на Пшеводуве упала российская ракета. Позже сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, это была ракета украинской системы противовоздушной обороны.

Источник: Европейская правда