Ответ за Корею и Вьетнам: сенатор-республиканец призывает предоставить Украине истребители F-16

Ноябрь, 21 в 19:54

Украинские пилоты смогут летать на истребителях F-16, но сейчас в американском Конгрессе нет большинства для принятия решения о передаче этих самолетов.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш в интервью Европейской правде.

— Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США. – Ред.). Я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов. Кто-то говорит: О нет, это приведет к эскалации. Но, послушайте, когда мы сражались во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов нашим противникам!

Он добавил, что пора Соединенным Штатам ответить им тем же.

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Политик заявил, что встречался с украинскими летчиками и считает, что они смогут использовать F-16.

— Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем. Я считаю, что мы можем предоставить их. Как я уже говорил, другая сторона делала это в прошлом. Но должен признать: с этой позицией я в меньшинстве. Я не вижу поддержки большинства, которое позволило бы принять такое решение, но продолжу призывать к этому, — резюмировал сенатор.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что среди самолетов, которые ВСУ хотели бы получить от западных партнеров – F-16 и F-15 Eagle.

Источник: Европейская правда