Ноябрь, 21 в 13:32

Европейский Союз должен расширить сотрудничество со странами Центральной Азии, в частности через строительство транспортных коридоров в обход России.

Об этом заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Статья опубликована на сайте Европейской службы внешних дел (EEAS).

По словам Борреля, геостратегическое и геоэкономическое значение Центральной Азии растет. Он уточнил, что недавно посетил этот регион и принял участие в двух встречах в Самарканде. Речь идет о встрече министров ЕС-Центральная Азия и конференции по связи ЕС-Центральная Азия.

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– Поскольку наши центральноазиатские партнеры стремятся диверсифицировать свое партнерство, они хотят более активного участия Евросоюза. И, конечно же, мы можем сделать гораздо больше вместе в сферах связи, энергетики и безопасности, — подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что в течение многих веков Центральная Азия играла ключевую роль в связях между Дальним Востоком и Европой. Речь идет о Большом шелковом пути – известном торговом маршруте, по которому товары из Китая попадали в Европу.

По словам Борреля, в свете новых реалий отношения нужно развивать и постоянно обновлять, и государства Центральной Азии сейчас рассматривают Евросоюз как подходящего партнера. По мнению главного дипломата ЕС, блок должен углубить связи с государствами региона, использовав его огромный потенциал.

Боррель уточнил, что в Центральной Азии сейчас ощущается новая динамика, хотя Россия и Китай продолжают играть там важную роль.

– Лидеры региона осуществляют разные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами Центральной Азии. Как ЕС мы заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углубить наши связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который он может предложить: с точки зрения снабжения энергией, критическим сырьем и новых транспортных коридоров, которые не зависят от России, — отметил Боррель.

Он объяснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте – международном транспортном коридоре между Китаем, Турцией и Европой, который является составной частью Нового шелкового пути из Китая в обход России.

Боррель сообщил, что существующие транспортные и другие связи между Европой и Центральной Азией недостаточно развиты. Многие страны этого региона не имеют доступа к европейским и мировым рынкам, которые не проходили бы через Россию и не зависели бы от страны-агрессора. Поэтому данную ситуацию нужно исправлять.

Источник: EEAS