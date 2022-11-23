Ноябрь, 22 в 22:09

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил во вторник, что США следят за ядерным прогрессом Ирана “с глубокой озабоченностью”, после того как Тегеран недавно сообщил, что начал обогащать уран до еще более высокого уровня на новом объекте.

Об этом заявил советчик Белого дома по национальной безопасности США Джон Кирби.

— Мы продолжаем с глубокой озабоченностью следить не только за ядерным прогрессом, но и за постоянно совершенствующимся потенциалом баллистических ракет, — заявил он журналистам.

Подтвердив обещание президента США Джо Байдена о том, что Ирану никогда не будет позволено приобрести ядерное оружие, Кирби сказал, что американскому президенту были предоставлены “все варианты”.

Сейчас смотрят

— Мы, конечно, не изменили своего мнения о том, что не позволим Ирану получить ядерное оружие, — сказал он.

Комментарии Кирби прозвучали после того, как Иран заявил, что впервые производит уран, обогащенный до 60 процентов, на заводе Фордо.

Для создания атомной бомбы требуется уран, обогащенный до 90 процентов, поэтому 60 процентов — это значительный шаг к обогащению до оружейного уровня.

Сильно защищенный завод Фордо, расположенный в 190 км к югу от Тегерана, был построен глубоко под землей в попытке защитить его от воздушных или ракетных ударов врагов Ирана.

В апреле Иран объявил, что его более старое предприятие в Натанзе, расположенное к юго-востоку от Фордо, повысило уровень обогащения урана до 60 процентов.

Подобные сообщения важны на фоне ядерного соглашения под названием Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), которое было подписано в 2015 году между Ираном, группой 5+1 (постоянными членами Совбеза ООН – США, Китаем, Францией, Великобританией, Германией, РФ) и Евросоюзом. Согласно договоренности, Иран должен был ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого соглашения и возобновлении санкций против Ирана.

Иран утверждает, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей. Однако официальные лица США настаивают, что деятельность Тегерана по обогащению урана вышла далеко за рамки параметров ядерного соглашения 2015 года, а время, которое может потребоваться Ирану для производства достаточного количества материала для ядерного оружия, сократилось до нескольких месяцев.

По данным американской разведки, Иран хочет получить от РФ помощь для поддержки своей ядерной программы. Таким образом Тегеран ищет запасной план на случай провала долгосрочной ядерной сделки с мировыми державами.

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в войне против Украины у России остались только два ресурса: мобилизованные россияне и помощь со стороны Ирана, который поставляет им военную поддержку.

Источник: Alarabiya