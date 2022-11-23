Ноябрь, 22 в 23:43

Канада объявила о новых санкциях против администрации правителя Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны России против Украины.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады, под санкции попадут еще 22 белорусских чиновника, а также 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

В своем заявлении министр иностранных дел Канады Мелани Джоли обвинила режим Лукашенко в том, что он “позволил своей территории служить стартовой площадкой для вопиющих нападений России на Украину”.

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В частности, среди белорусских чиновников есть и те, кто был “причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвовавших во вторжении в Украину”.

Таким образом Беларусь “делает возможным нарушение прав человека российским режимом в таких местах, как Буча, Изюм и Мариуполь, и способствует боли и страданиям миллионов людей по всему миру, которые являются результатом использования президентом Путиным продовольствия и энергии, как оружия”, продолжила Мелани Джоли.

Недавно в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Беларусь использует мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить ВСУ наблюдение за границами.

К тому же в Беларуси постоянно стремятся обвинить в чем-то Украину, создавая провокации.