США могут ввести дополнительные санкции против Ирана из-за передачи оружия России — Кирби
США могут усилить санкции против Тегерана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках на гражданские объекты в Украине.
Об этом во вторник, 22 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
— Мы видели, как Иран напрямую поддерживал усилия России по убийству (гражданских — Ред.) украинцев, — отметил он.
Кирби подчеркнул, что речь идет не только о передаче России дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.
– Они (иранцы – Ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам убивать невинных украинских людей и атаковать гражданскую инфраструктуру, – сказал Кирби.
По словам представителя Белого дома, США “продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности”.
США не исключают вариант введения дополнительных санкций против Ирана, добавил Кирби.
Ранее стало известно, что Иран и Россия якобы заключили соглашение о развертывании производства иранских беспилотников на территории РФ.
По данным CNN, Тегеран уже начинает передавать Москве чертежи и компоненты для БПЛА. Производство может начаться через несколько месяцев.