Ноябрь, 22 в 20:42

США могут усилить санкции против Тегерана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках на гражданские объекты в Украине.

Об этом во вторник, 22 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Мы видели, как Иран напрямую поддерживал усилия России по убийству (гражданских — Ред.) украинцев, — отметил он.

Кирби подчеркнул, что речь идет не только о передаче России дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.

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– Они (иранцы – Ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам убивать невинных украинских людей и атаковать гражданскую инфраструктуру, – сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, США “продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности”.

США не исключают вариант введения дополнительных санкций против Ирана, добавил Кирби.

Ранее стало известно, что Иран и Россия якобы заключили соглашение о развертывании производства иранских беспилотников на территории РФ.

По данным CNN, Тегеран уже начинает передавать Москве чертежи и компоненты для БПЛА. Производство может начаться через несколько месяцев.