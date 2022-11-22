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США ускоряют пополнение запасов оружия, исчерпавшегося из-за поставок в Украину

Марта Бондаренко, редактор ленты
зброя сша

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов вооружения, истощенных поставками в Украину.

Об этом сообщил Даг Буш, представитель Минобороны, главный закупщик оружия для армии США.

Украина в значительной степени полагалась на Соединенные Штаты в отношении оружия, и Вашингтон отправил оружия на сумму около 17,9 млрд долларов с начала войны.

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Отмечается, что Пентагон заключил контракты для пополнения запасов на сумму 2,6 млрд долларов.

США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 млрд долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты. Контракт на 477 млн долларов с Lockheed Martin Corp (LMT.N) был одним из таких.

Темпы заключения контрактов на 15% превосходят внутренние нормативы Пентагона.

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Фото: Department of Defense

Источник: Reuters
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