США ускоряют пополнение запасов оружия, исчерпавшегося из-за поставок в Украину
Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов вооружения, истощенных поставками в Украину.
Об этом сообщил Даг Буш, представитель Минобороны, главный закупщик оружия для армии США.
Украина в значительной степени полагалась на Соединенные Штаты в отношении оружия, и Вашингтон отправил оружия на сумму около 17,9 млрд долларов с начала войны.
Отмечается, что Пентагон заключил контракты для пополнения запасов на сумму 2,6 млрд долларов.
США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 млрд долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты. Контракт на 477 млн долларов с Lockheed Martin Corp (LMT.N) был одним из таких.
Темпы заключения контрактов на 15% превосходят внутренние нормативы Пентагона.
Фото: Department of Defense