Ноябрь, 22 в 13:58

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов вооружения, истощенных поставками в Украину.

Об этом сообщил Даг Буш, представитель Минобороны, главный закупщик оружия для армии США.

Украина в значительной степени полагалась на Соединенные Штаты в отношении оружия, и Вашингтон отправил оружия на сумму около 17,9 млрд долларов с начала войны.

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Отмечается, что Пентагон заключил контракты для пополнения запасов на сумму 2,6 млрд долларов.

США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 млрд долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты. Контракт на 477 млн долларов с Lockheed Martin Corp (LMT.N) был одним из таких.

Темпы заключения контрактов на 15% превосходят внутренние нормативы Пентагона.

Фото: Department of Defense