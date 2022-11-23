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Еврокомиссия предложила установить максимальную цену на газ

Валентина Летяк, редактор ленты
Газ
Фото: Pexels

€275 за МВт-ч – такую ​​максимальную цену на газ предлагает установить Еврокомиссия. Это вдвое больше, чем сейчас – €120 за МВт-час, пишет Financial Times.

В предложениях ЕК говорится об установлении лимита цены на газ по контрактам на месяц вперед, если оптовая стоимость будет удерживаться на уровне более €275 в течение двух недель, а также, если разрыв между ценами на природный газ и СПГ будет превышать €58 в течение 10 торговых дней.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что “это не “серебряный шар”, который снизит цены на газ, но это мощный инструмент”, который можно использовать в комплексе с другими усилиями для контроля над ценами.

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Издание WSJ со ссылкой на свои источники сегодня сообщило, что ЕС и страны G7 планируют договориться о потолке цен на российскую нефть 23 ноября.

Речь идет о цене на уровне $60-70 за баррель.

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Источник: Financial Times
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