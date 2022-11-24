Ноябрь, 24 в 19:01

В четверг, 24 ноября, Европейский парламент принял резолюцию о соблюдении прав человека в Беларуси, в которой призвал диктатора Александра Лукашенко явиться перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

Европарламентарии “решительно осудили” необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1,4 тыс. политических заключенных в Беларуси, среди которых члены так называемой “двенадцатки Автуховича”. Кроме того, парламент Евросоюза осудил продолжающееся лишение свободы лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и призывает режим белорусского диктатора Александра Лукашенко обеспечить его освобождение до церемонии награждения в Осло 10 декабря.

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— Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции о том, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины, — говорится в сообщении.

В резолюции отмечается, что белорусский режим разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен быть привлечен к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Кроме того, евродепутаты повторили призыв к странам ЕС и Европейской комиссии строго наложить на Беларусь те же санкции, которые были наложены на Россию. Резолюция Европарламента также призывает институты ЕС поддержать белорусские независимые информационные агентства, такие как Nexta, и призывают к более систематическому сотрудничеству между ЕС и представителями белорусских демократических сил.