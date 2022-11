Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить ракетные удары по Украине.

Об этом в Twitter сообщил глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Шольц обратился к российскому президенту во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.

Nach dem Gespräch mit Präsident @AnastasiadesCY hat @Bundeskanzler Scholz die engen Beziehungen mit #Zypern in herausfordernden Zeiten betont.

Er richtete auch einen Appell an Präsident Putin: Der Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung in der #Ukraine muss aufhören, sofort! pic.twitter.com/TxDxTdpMjx

— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 23, 2022