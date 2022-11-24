Ноябрь, 24 в 9:37

В Вашингтоне обеспокоены, что президент России Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если российская армия продолжат терять позиции.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

Обеспокоенность появилась на фоне стремления администрации Байдена подготовить союзников США к такому развитию событий, а также мобилизовать ресурсы и инвестиции в производство систем обнаружения химических угроз.

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По словам источников, у США нет информации, позволяющей предположить, что химатака на Украину неизбежна. Кроме того, в Пентагоне считают, что в зимний период война застопорится.

Но в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии некоторые высокопоставленные чиновники США предположили, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия.

По словам одного официального чиновника США, в такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на Москву.

Россия может использовать отравляющие вещества на фармацевтической основе.

США давно знают, что Россия вкладывает средства в наращивание своего потенциала химического оружия.