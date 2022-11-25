Анализ ООН видео с расстрелом пленных РФ указывает, что они “с большой вероятностью настоящие” — Тюрк

Ноябрь, 25 в 14:50

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине изучает видеозаписи и другую информацию о возможных казнях как украинских, так и российских военнопленных.

— С того момента, как Россия начала вооруженное нападение на Украину в феврале, с обеих сторон поступают многочисленные заявления о казнях военнопленных. Вышедшие из боя лица, включая сдавшихся солдат, защищены международным гуманитарным правом, их казнь без рассмотрения является военным преступлением, – верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

ММПЧУ рассмотрела несколько видео, появившихся в социальных сетях за последние две недели. В них входят записи из села Макеевка (Донецкая область), на которых “показана очевидная казнь российских войск или связанных с РФ вооруженных групп”.

— Мониторинговая миссия в Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти тревожные видео, скорее всего, аутентичные. Фактические обстоятельства полной последовательности событий должны быть расследованы наиболее полно, а виновные ответственные должным образом привлечены к ответственности, — сказал Тюрк.

По его словам, анализ миссии ООН в Украине необходим для проведения независимых и детальных судебно-медицинских расследований, чтобы помочь установить подробности произошедшего.

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— Мы понимаем, что украинские власти открыли уголовное производство по событиям в Макеевке. Важно, чтобы все обвинения в суммарных казнях были полностью расследованы способом. Я призываю стороны дать четкие инструкции о том, что не должно быть никаких возмездий, репрессий против тех, кого они берут в плен, и обеспечить полное выполнение этих инструкций. Этого требуют правила регулирования вооруженных конфликтов, изложенные в Женевских конвенциях, — отмечает он.

Тюрк отмечает, что разрушительные последствия ракетных ударов российских войск и казни военнопленных ярко демонстрируют невыносимую человеческую цену войны РФ против Украины и любой другой вооруженной агрессии.