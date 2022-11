В пятницу вечером, 25 ноября, дипломаты Европейского Союза встретятся для переговоров по установлению предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Представители ЕС пытаются договориться по поводу окончательного уровня цен для ограничения экспорта российской нефти.

Такие страны как Польша выступили против предложения установить лимит в $65 за баррель, отметив, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже уровня в $70.

По данным СМИ, шесть из 27 стран-членов Евросоюза выступили против предельных цен на российскую нефть, предложенных G7.

По информации Bloomberg, представители ЕС настроены оптимистично, что смогут достичь соглашения в пятницу. Блок испытывает определенное давление времени, поскольку санкции Евросоюза относительно российской нефти должны вступить в силу 5 декабря.

Однако журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк считает, что на достижение договоренности уйдет еще несколько дней.

clear that the EU won’t agree on the oil price cap this week, it will take a few more days as 65-70 per barrel still is deemed too high for some. informal talks on the 9th sanctions package on #Russia should commence over the weekend. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 25, 2022