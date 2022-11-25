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В пятницу вечером, 25 ноября, дипломаты Европейского Союза встретятся для переговоров по установлению предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Представители ЕС пытаются договориться по поводу окончательного уровня цен для ограничения экспорта российской нефти.

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Странам Евросоюза до сих пор не удалось достичь соглашения по уровню цен на российскую нефть. Государства Большой семерки (G7) выдвинули предложение по ограничению в $65-70 за баррель. Однако одни члены ЕС считают такой уровень цен слишком высоким, а другие – слишком низким. В блоке идет борьба относительно того, насколько строгим должно быть ограничение.

Такие страны как Польша выступили против предложения установить лимит в $65 за баррель, отметив, что это слишком щедро для России. Другие страны, включая Грецию, не хотят опускаться ниже уровня в $70.

По данным СМИ, шесть из 27 стран-членов Евросоюза выступили против предельных цен на российскую нефть, предложенных G7.

По информации Bloomberg, представители ЕС настроены оптимистично, что смогут достичь соглашения в пятницу. Блок испытывает определенное давление времени, поскольку санкции Евросоюза относительно российской нефти должны вступить в силу 5 декабря.

Однако журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк считает, что на достижение договоренности уйдет еще несколько дней.

– Понятно, что ЕС не договорится о предельной цене нефти на этой неделе. Это займет еще несколько дней, поскольку цену в $65-70 за баррель кое-кто все еще считает слишком высокой. Неформальные переговоры по 9-му пакету санкций против России должны начаться на выходных, — написал он в своем Twitter.

clear that the EU won’t agree on the oil price cap this week, it will take a few more days as 65-70 per barrel still is deemed too high for some. informal talks on the 9th sanctions package on #Russia should commence over the weekend. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 25, 2022

Источники сообщили агентству Bloomberg, что страны-члены Евросоюза обсуждают регулярный пересмотр цен на нефть как потенциальный компромисс.

Целью ограничения цены на “черное золото” является, в частности, сдерживание доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

Критики предложенных ценовых уровней в $65-70 за баррель указывают на тот факт, что Москва уже продает свою нефть со скидкой. Так что ограничение цены на этом уровне позволит РФ вести привычный бизнес.

Как пишет Bloomberg, российская нефть уже торгуется значительно ниже ценового “потолка”, рассматриваемого в Евросоюзе. К примеру, текущая цена на флагманский сорт российской нефти Urals в четверг упала примерно до $52 за баррель на двух ключевых западных экспортных терминалах.

Ограничение цены на “черное золото” из РФ предполагает, что любому покупателю, заплатившему больше лимита, не позволят получить доступ к европейским нефтяным танкерам или стандартному страхованию от рисков, таких как разлив нефти.

Однако если Евросоюз согласует ценовой “потолок” в диапазоне от $65 до $70, Россия и ее клиенты могли бы получить более высокие цены на нефть и иметь доступ к судам.

В то же время, издание отмечает, что цены на нефть могут как расти, так и падать. И если ценовой “потолок” все же станет неотъемлемой частью рынка, РФ может упустить возможность дохода от гипотетического повышения стоимости “черного золота”.