В польском Пшеводуве не нашли остаток второй ракеты — Дуда

Ноябрь, 25 в 22:39

В польском городе Пшеводув специалисты не нашли части второй ракеты, о которой ранее сообщали после ракетного удара. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, во время расследования стало известно, что после массированных обстрелов Россией на территории Польши разорвалась ракета из системы противовоздушной обороны, которую использовала Украина для обивания атак российской армии.

– Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились. Сейчас ведутся лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никаким образом в процесс не вмешиваемся, – отмечает Дуда.

Президент Польши утверждает, что взорвались две ракеты – одна на территории его страны, а вторая – еще в Украине.

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– Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета была, но упала на территорию Украины, – отмечает президент Польши.

Дуда отмечает, что этот трагический случай, в результате которого погибли два человека, однозначно произошел по вине Российской Федерации.