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Воевал 1,5 дня и сдался: опубликована “исповедь” пленного наемника из ЧВК Вагнер

Юля Захарченко, редактор ленты
Воевал 1,5 дня и сдался: опубликована “исповедь” пленного наемника из ЧВК Вагнер
Фото: Depositphotos

В Стратком ВСУ опубликовали очередную исповедь пленного наемника из ЧВК Вагнер, который воевал полтора дня и сдался в плен из-за желания остаться в живых.

— Таких персонажей становится все больше, потому что они бойцы только на бумаге, ну и еще в докладах. А на самом деле они просто хотят, как выразился пленный, “отходить и где-то спрятаться в нору, чтобы доживать свой уркаганский возраст”, — отмечают в Стратком ВСУ.

Пленный Андрей Сорокин из Астрахани служил пулеметчиком в 5 штурмовой бригаде ЧВК Вагнер. Специальности не было, ведь все они там “просто штурмовики”.

Он рассказал, что вместе с ним приехало 100 человек из учебного центра, а в его отряде было восемь бойцов.

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По его словам, приехав в Украину, он хотел бежать из лагеря, но его опередил коллега, которого задержали и “аннулировали”. Сорокин отметил, что так в ЧВК Вагнер называют убийство дезертиров с помощью расстрела.

Украинцы, задавшие вопрос пленному в конце видеозаписи, отметили, что все подразделения ЧВК Вагнер погибли на том направлении еще до того, как туда попала группа, в которой находился Сорокин.

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