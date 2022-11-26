Если немцы не согласятся предоставить Украине Patriot, эта защита должна быть у нас — Дуда

Ноябрь, 25 в 22:26

Если Германия не согласится передать систему Patriot Украине, Польша должна разместить их на своей территории.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

— С многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot располагались на определенном расстоянии от польской границы, потому что они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если немцы не согласятся на перемещение Patriot в Украину, то эту защиту нужно принять у нас, – написал Дуда.

Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после упавшей на территории Польши ракеты на прошлой неделе. В результате инцидента погибли два человека.

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Позже глава польского Минобороны Мариуш Блащак попросил Германию направить систем Patriot в Украину.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что использование систем НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами.

Но 25 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что члены организации Североатлантического договора не будут блокировать это решение, заявив, что это могут решать отдельные страны.

Источник: Анджей Дуда