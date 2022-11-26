Бельгия отправит Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники

Ноябрь, 26 в 17:40

Бельгия планирует доставить в Украину самое современное оборудование, в частности, мобильные лаборатории и подводные беспилотники для поддержки во время полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. По ее словам, две мобильные лаборатории могут доставить на территорию Украины в течение трех недель.

Министр объяснила, что их могут развернуть возле мест, где может произойти химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент.

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– Их можно использовать в районах стихийного бедствия, где родильные отделения или больницы были разрушены. Они могут оказать срочную помощь. До сих пор такого никто не отправлял, — отмечает она.

В то же время 10 подводных беспилотников производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium планируют передать Украине до конца мая. Она сообщила, что они могут идентифицировать все подводные угрозы, например мины или шпионские устройства.

Страна также выделила 100 своих солдат, чтобы провести 18 обучающих модулей для украинских военных. Обучение будет охватывать боевую подготовку, огневую поддержку артиллерии ближнего действия, разминирование, работу снайперов, разведку и прочее, отмечает министр обороны Бельгии.

Источник: Le Soir