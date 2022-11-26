Ноябрь, 26 в 20:31

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.

Голод не должен никогда использоваться как оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 26 ноября.

– Украинцы прошли через геноцид. И сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России. Новую, но такую ​​похожую на ту, которая убила миллионы людей в XX веке. И мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и будет гарантировать долговременную безопасность Украины, всей Европы и мира, — подчеркивает глава государства.

Благодаря экспортной зерновой инициативе из трех черноморских портов Украина отправила на мировой рынок около 12 млн тонн продовольствия в 40 стран мира. Из этого объема более 2,5 млн тонн – странам, в которых не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис, уверяет президент.

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В рамках Продовольственной программы ООН Украина помогла странам, где люди буквально голодают или находятся на грани голода. Это, в частности, Эфиопия, Йемен, Сомали и Афганистан. И это только начало, отмечает президент.

Он официально объявил о старте нашей новой гуманитарной инициативы – Grain from Ukraine. У правительства уже есть договоренности со многими партнерами о совместной работе в рамках программы Зерно из Украины, всего готовится до 60 кораблей с продовольствием.

В эти дни энергетики продолжили восстановление системы, благодаря чему появляется больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным, отмечает Зеленский.

– По состоянию на утро, уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и Киеве все еще действуют ограничения более 100 тыс. абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально, – обращает внимание президент.

Россия превращает в день террора даже этот день, в который чтят память жертв Голодомора. Оккупанты обязательно будут отвечать за все это, а украинцы выгонят их со своей родины, убежден Зеленский.