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Людей задерживают, есть проблемы со связью: в Казахстане вспыхнули протесты после переизбрания Токаева

Валентина Чорна, редактор ленты
протести у Казахстані

В Казахстане начались акции протеста после переизбрания на пост президента Касим-Жомарта Токаева.

В субботу, 26 ноября, люди вышли на улицы Астаны. Как сообщают местные Telegram-каналы, протестующих задерживает полиция.

Силовики отключили связь и интернет. Жители Астаны не могут дозвониться близким и узнать, где они находятся.

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Сообщается, что участники протеста собрались в районе торгового центра Keruen City.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что организатором несанкционированного митинга против “узурпации” власти президентом Токаевым был глава фонда TDFA (The Development Fund of Agriculture), долларовый миллионер Марат Абиев.

На одном из опубликованных видео в разговоре полицейских сообщается, что Абиева также задержали на митинге.

26 ноября Касим-Жомарт Токаев официально вступил на должность лидера Казахстана на следующие семь лет. Инаугурация прошла во Дворце независимости в Астане.

Токаев объявил о выборах в сентябре 2022 года, предложив однократно увеличить президентский срок с пяти до семи лет.

Внеочередные выборы лидера Казахстана прошли 20 ноября. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, пять его соперников получили по 2–3%.

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