Ноябрь, 26 в 23:48

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался сделать из Украины и президента Владимира Зеленского врага, но его план не сработал.

Об этом заявил венгерский оппозиционный политик, мэр Будапешта Гергей Корачон.

По его словам, Орбану всегда нужен “враг”, которого можно обвинить во всех проблемах страны.

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– В противном случае им придется признать, что они плохо управляют страной, – отметил Корачонь.

Когда Орбан понял, что не стоит позиционировать Зеленского как своего противника, он снова начал “враждовать” с Брюсселем и санкциями.

– В одном из последних выступлений он, наоборот, сравнил Зеленского с одним из наших мучеников, Имре Надем, которого казнили после революции 1956 года под давлением России. Потому что Орбан понял, что Украина как враг не работает. Так он снова выбрал на эту роль старых врагов — Брюссель и санкции, несмотря на то, что он сам проголосовал за эти санкции, — заметил Корачонь.

Политик добавил, что Орбан может одновременно делать заявления, абсолютно противоречащие друг другу.

К примеру, он лично проголосовал за санкции в ЕС, а после этого запустил дорогую правительственную рекламную кампанию и завесил всю страну билбордами, агитирующими против санкций.

Источник: Европейская правда