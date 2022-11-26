Нужно победить преемников Сталина для избежания трагедий Голодомора — МИД Латвии

Ноябрь, 26 в 15:56

Через 90 лет после Голодомора Российская Федерация продолжает совершать новый геноцид украинцев, поэтому нужно победить преемников диктатора Иосифа Сталина.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети Twitter. По его словам, нужно в дальнейшем избегать подобных трагедий.

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— Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским режимом во время Голодомора. Через 90 лет Россия снова начала полномасштабный геноцид против украинцев. Мы должны победить преемников Сталина сейчас, чтобы избежать подобных трагедий в будущем, — отмечает латвийский министр.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международных союзников признать Голодомор геноцидом и предотвратить дальнейшие военные преступления Российской Федерации.