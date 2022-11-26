РФ хочет завербовать “новобранцев” и создать новые ЧВК для войны против Украины — ГУР

Ноябрь, 26 в 14:44

На временно оккупированных территориях Украины и всей России был назначен новый “смотрящий” за тюрьмами. Им стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, одним из главных направлений его деятельности определено создание новой частной военной компании.

— Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербовала значительное количество “новобранцев”. Образцом для проекта должен стать печально известная ЧВК Вагнер. “Новобранцев” для ЧВК будут набирать в местах лишения свободы, — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что проект направлен на усиление оккупационного контингента и создание внутренней конкуренции среди российских частных военных компаний. Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, отмечают разведчики.

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Армен Саркисян – криминальный авторитет из Горловки, именно поэтому он имеет прозвище Горловский. Находится в близком окружении к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником Юрием Иванющенко (он же Енакиевский), добавляют в ГУР.

В разведке сообщается, что он находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. С начала полномасштабного вторжения РФ занимается мародерством и “отжимом” бизнесов на временно оккупированных территориях Украины.