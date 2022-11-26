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США запретили продажу оборудования пяти китайских компаний, среди них — Huawei и ZTE

Валентина Чорна, редактор ленты
США запретили продажу оборудования пяти китайских компаний, среди них — Huawei и ZTE
Фото: Depositphotos

США запретили продажу и импорт телекоммуникационного оборудования и устройств для видеонаблюдения от китайских компаний Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua.

Как отметили в Федеральной комиссии по связи (FCC), техника этих компаний представляет “неприемлемый риск” для национальной безопасности страны.

– Новые правила являются важной частью наших постоянных действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями, – заявила глава FCC Джессика Розенворсел.

В то же время, запрет не распространяется на устройства, внесенные в список FCC и не представляющие угрозы безопасности США.

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По данным СМИ, на этот шаг администрация Байдена пошла на фоне опасений, что Пекин может использовать китайские компании для шпионства за американцами.

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