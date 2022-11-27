Пара из РФ, задержанная в Швеции, владеет квартирой в одном доме с агентами ГРУ — Bellingcat

Ноябрь, 27 в 19:33

Российские супруги, недавно задержанные в Швеции по подозрению в шпионаже, владеют квартирой в одном из домов в Москве, где проживают работники ГРУ РФ.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил основатель группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он пишет, что супруги, подозреваемые в шпионаже, были зарегистрированы владельцами квартиры, расположенной по ул. Зорге, 36, в Москве, еще в конце 1999 года.

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— Непонятно, жили ли они когда-нибудь в этой квартире, поскольку вскоре после этого пара переехала в Швецию, — пишет Хиггинс.

Расследователи Bellingcat, в том числе Христо Грозев, выяснили имена соседей этой пары. Среди них — генерал-майор Андрей Аверьянов, руководитель части 29155 ГРУ, подпольной диверсионной группы, стоящей за многочисленными взрывами и отравлениями, в частности Сергея Скрипаля и болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. В этом же доме проживает один из подозреваемых в отравлении Скрипалей и его дочери Денис Сергеев.

Позже стали известны имена задержанных – Сергей Скворцов и Елена Кулькова. В Швеции они имели ряд фирм и установили связи с компаниями, которые занимались корабельным и авиационным оборудованием, компьютерами и ИТ-услугами, разработкой программ и финансированием коммерческих проектов.

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Расследователи Bellingcat обнаружили, что одна из компаний российских супругов фактически контролировалась в настоящее время полковником ГРУ в отставке.

Относительно квартиры на улице Зорге в Москве, одним из владельцев является дочь Кульковой, которая входит в правление шведской компании вместе с задержанным Скворцовым. Она делила квартиру с сыном бывшего чиновника шведской военной разведки.

О задержании полицией безопасности Швеции пары россиян стало известно 22 ноября. Супружеская пара из России жила в пригороде Стокгольма. Правоохранители подозревают, что они десять лет шпионили в пользу иностранного государства.

Источник: Элиот Хиггинс