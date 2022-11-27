Польша разоблачила фейк об украинцах, якобы массово бегущих в Беларусь

Ноябрь, 27 в 21:24

Белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности, по поводу роли РБ в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом заявил спикер главы спецслужбы Польши Станислав Зарин в Twitter. По его словам, на сайте Белорусского пограничного комитета опубликовано коммюнике, в котором Минск сообщает о якобы массовой миграции украинцев в РБ.

– На графике приведены фальшивые цифры о количестве украинских беженцев, выехавших в Беларусь. Согласно информации о миграции в Беларусь, сюда приехало более 60 тыс. украинцев, среди которых почти 40 тыс. следовали через Польшу, — отмечает он.

Белорусская пропаганда вновь намекает на то, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в РБ, воспринимая эту страну якобы более безопасной, чем страны Европейского Союза.

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Białoruska propaganda kontynuuje fałszowanie rzeczywistości, w szczególności na temat roli Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie. Na stronie Białoruskiego Komitetu Granicznego opublikowano komunikat, w którym Mińsk informuje o rzekomo masowej migracji Ukraińców na Białoruś.

1/4 pic.twitter.com/FWYflD8ieU — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 27, 2022

В Минске прямо указывают, что украинские беженцы прибыли в Беларусь через страны ЕС, отмечает представитель главы спецслужбы Польши.

Минск продолжает попытки манипулировать имиджем действий Беларуси. Зарин отмечает, что с начала войны Беларусь была вовлечена в агрессию, предоставляя РФ оружие и территорию для нападения на Украину.