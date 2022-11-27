Путину не удастся поставить Украину на колени атаками на энергосистему — Столтенберг

Ноябрь, 27 в 9:05

За два дня до встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте генесек Йенс Столтенберг заявил, что российсский диктатор Владимир Путин реагирует на поражение в войне с большой жестокостью, пытаясь уничтожить энергосистему Украины.

– С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся, – уверен лидер военного блока.

Столтенберг подчеркнул важность поставок оружия из Германии и призвал поддерживать Украину до полной победы.

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– Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины, – добавил глава НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что на встрече глав МИД стран-членов в Бухаресте, которая состоится 29-30 ноября, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине: топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средства для борьбы с беспилотниками.

Источник: Welt