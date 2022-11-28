Ноябрь, 28 в 15:42

Уже во вторник, 29 ноября, министры иностранных дел НАТО в рамках встречи в Бухаресте (Румыния) могут согласовать новую поддержку для Украины, а также обсудят помощь на отдаленную перспективу.

Как сообщает агентство АР, члены НАТО, вероятно, снова анонсируют нелетальную помощь, такую ​​как топливо, генераторы, медицинское оборудование, зимнее снаряжение и средства для борьбы с дронами.

Отдельные члены военного блока, вероятно, объявят о новых поставках военной техники для Украины. Это в большинстве своем могут быть системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинского неба. Это особенно актуально на фоне ударов РФ по энергетической инфраструктуре, лишивших миллионы украинцев электроэнергии и отопления.

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Как отмечает АР, НАТО в качестве блока не будет предлагать подобные военные поставки, опасаясь втягивания в войну с РФ.

В то же время министры, при участии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, также обсудят долгосрочную поддержку Украины. Ожидается, что члены НАТО пообещают такую продолжительную помощь нашему государству, которое сейчас защищается от российских воздушных, ракетных и наземных атак.

– В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и тренировкам НАТО, – подчеркнул перед встречей генсек блока Йенс Столтенберг.

Такие шаги должны не только усилить Вооруженные силы Украины, но и помочь им еще больше приблизиться к стандартам Североатлантического союза.

Ожидается, что члены НАТО во время встречи в Бухаресте повторят обещание, что двери военного блока открыты для Украины, и наше государство однажды сможет стать его членом.

Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД состоится в Бухаресте 29-30 ноября.

Стоит отметить, что на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года было провозглашено согласие НАТО на вступление Украины и Грузии. Однако присоединение двух государств не произошло в течение 14 лет.