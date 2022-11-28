Назревает переломный момент в войне — Грабский

Ноябрь, 28 в 19:07

Российская Федерация не выдерживает нагрузки и давления введенных санкций, поэтому использует в полномасштабной войне против Украины очень устаревшую технику и вооружение.

Вероятно, назревает переломный момент в войне из-за падения российской экономики, считает военный аналитик Сергей Грабский.

– Мобилизация в армию Российской Федерации просто вымывает рабочие руки, – убежден военный эксперт.

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Грабский отмечает, что внутриполитические и экономические процессы Кремля приведут к тому, что Россия просто не сможет вести бои против Украины. Однако аналитик не принялся прогнозировать, когда может завершиться агрессия РФ.

– Я не могу сказать, что после Нового года, но мы увидим эту ситуацию, – отмечает он.

Военный аналитик сообщил, что Москва использует танки 1960-х годов и пушки времен диктатора Иосифа Сталина, потому что нет возможности самостоятельно создать новое вооружение, а только модернизирует советские системы.