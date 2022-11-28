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Обсуждения зашли в тупик: в ЕС не могут договориться о предельной цене на нефть РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
нафта
Фото: Depositphotos

Страны-члены Европейского Союза не могут договориться о предельной цене на российскую нефть.

Как сообщает The Financial Times, Еврокомиссия настаивает на потолке цен на нефть в $65 за баррель.

Однако в Польше считают, что этот потолок является “чрезвычайно высоким” по сравнению с себестоимостью производства в России.

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Варшава требует гораздо более низкой цены, чтобы сократить доходы Путина от продажи нефти.

В то же время другие государства-члены ЕС, в частности Греция, Мальта и Кипр, хотят установить более высокий потолок, чтобы поддерживать торговлю российской нефтью.

Аналитики утверждают: если предельная цена будет слишком низкой, Россия может потерять стимул продолжать производство, предпочитая сокращать его, чтобы компенсировать рост мировых цен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потолок цен на российскую нефть должен быть установлен на уровне не более $30-40 за баррель.

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