Ноябрь, 28 в 12:57

В понедельник, 28 ноября, Совет ЕС принял единогласное решение добавить нарушение ограничительных мер (обход введенных санкций) в список “преступлений Евросоюза”.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Как отметил министр юстиции Чехии, председательствующей в ЕС, Павел Блажек, Европейский Союз решительно отреагировал на полномасштабную войну России против Украины.

Было введено беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики РФ, чтобы воспрепятствовать ее способности продолжать агрессию.

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– Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий. И сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры, – подчеркнул Блажек.

Нарушение санкций теперь будет считаться преступлением согласно Договору о функционировании Евросоюза.

Как уточнили в Совете ЕС, очень важно, чтобы санкции против РФ выполнялись в полном объеме. Однако сейчас страны-члены блока имеют разные определения того, что можно считать нарушением санкционных ограничений и какую ответственность это предполагает. Это создает опасность обхода санкций.

– Это может привести к разной степени выполнения санкций и риску обхода этих мер, что потенциально позволяет лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых направлены меры ЕС, — говорится в сообщении.

Включение обхода санкций в список “преступлений ЕС” станет первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового введения ограничений по всей территории Евросоюза.

В дальнейшем Еврокомиссия представит предложение по директиве, в которой будут прописаны минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение санкций Евросоюза. Проект директивы должны принять Совет ЕС и Европарламент.

Источник: Совет ЕС