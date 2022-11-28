Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Ракеты дальностью более 800 км помогут Украине сэкономить на генераторах — Данилов

Юля Захарченко, редактор ленты
Ракеты дальностью более 800 км помогут Украине сэкономить на генераторах — Данилов
Фото: Офис президента

Лучшее решение, которое поможет решить проблему с электроснабжением, – это передача Украине ракет дальностью более 800 км.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter. По его мнению, тогда украинцы смогут сэкономить деньги на генераторах.

— Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах, — отмечает секретарь СНБО.

После ракетных ударов российской армии на Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением предприятиям и бытовым потребителям.

Сейчас смотрят

Однако украинский бизнес адаптируется и к таким условиям – магазины закупают генераторы, чтобы иметь возможность работать без зависимости от света.

Читайте
Гендиректор Yasno рассказал, когда может стабилизироваться ситуация с отключением света

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка