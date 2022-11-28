Ракеты дальностью более 800 км помогут Украине сэкономить на генераторах — Данилов

Ноябрь, 28 в 19:59

Лучшее решение, которое поможет решить проблему с электроснабжением, – это передача Украине ракет дальностью более 800 км.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter. По его мнению, тогда украинцы смогут сэкономить деньги на генераторах.

— Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах, — отмечает секретарь СНБО.

После ракетных ударов российской армии на Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением предприятиям и бытовым потребителям.

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Однако украинский бизнес адаптируется и к таким условиям – магазины закупают генераторы, чтобы иметь возможность работать без зависимости от света.