Россия отменила проведение ядерных переговоров с США

Ноябрь, 28 в 18:28

Администрация президента Соединенных Штатов обвинила Россию в том, что та отложила встречи для обсуждения соглашения о ядерных вооружениях между двумя странами, которые должны были начаться сегодня, 28 ноября, в Египте, а представитель Государственного департамента США заявил, что это решение было принято “в одностороннем порядке” со стороны РФ.

Об этом сообщают американский телеканал CNN и пресс-секретарь Госдепа.

Встречи по новому Договору о СНВ — единому соглашению, которое регулирует два крупнейших ядерных арсенала мира — были запланированы на фоне бряцания ядерным оружием Москвы в отношении Украины и осложнений вокруг инспекций, связанных с этим договором. Официальные лица США неоднократно подчеркивали необходимость диалога по ядерным вопросам с целью уменьшения риска.

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В понедельник, 28 ноября, пресс-секретарь Государственного департамента заявил, что “Соединенные Штаты и Российская Федерация намерены созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по новому Договору о СНВ в Каире, Египет, чтобы обсудить выполнение нового Договора о СНВ во вторник, 29 ноября”.

— Российская сторона проинформировала США о том, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты, — пояснил он.

Москва не сообщила Вашингтону причину переноса переговоров, сказал CNN неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента, но проинформировала США о своем решении в “последние дни”, добавил чиновник.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, подтвердило, что переговоры были отложены, но не назвало причину задержки.

— Заседание Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ, ранее запланированное в Каире (29 ноября — 6 декабря), в указанные сроки не состоится. Мероприятие перенесено на более поздний срок, — говорится в сообщении.

Дата проведения перенесенных переговоров остается неясной. Представитель Госдепартамента говорит, что США “готовы перенести встречу на как можно более раннюю дату, поскольку восстановление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности”.

Новый Договор СНВ накладывает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и Россия. В последний раз он был продлен в начале 2021 года на пять лет, а это означает, что вскоре обе стороны должны будут начать переговоры об очередном продлении.

Согласно договору, Вашингтон и Москва проводят инспекции объектов вооружений друг друга, но из-за пандемии Covid-19 инспекции были приостановлены с 2020 года.

Представители администрации президента США Джо Байдена расценили возобновление переговоров как позитивное развитие событий, особенно учитывая то, что они должны были состояться после того как Москва начала бряцать ядерным оружием в сторону Украины.

Представители администрации заявили, что готовность обсуждать соглашение о контроле над вооружениями даже в то время, когда Россия ведет войну в Украине, демонстрирует приверженность США дипломатии и уменьшению риска ядерной катастрофы.

Главный американский дипломат в Москве Элизабет Руд заявила, что США по-прежнему нацелены на восстановление стратегического диалога с Россией и “продолжат проводить дискуссии в рамках Двусторонней консультативной комиссии”.

— Президент Байден очень четко заявил о своей приверженности переговорам по сохранению структуры контроля над вооружениями после окончания срока действия СНВ в 2026 году. И мы остаемся преданными этой цели, — сказала Руд.

По ее словам, пока этого не произойдет, США будут продолжать дискуссии в рамках ДКК, которая является механизмом Договора.

— И мы будем ждать возможности возобновить стратегический диалог, — добавила Элизабет Руд.

По ее словам, Вашингтон “имеет каналы для управления рисками с Российской Федерацией, в частности, ядерными рисками”. Дипломат добавила, что “именно это было целью встречи директора ЦРУ Бернса с его российским коллегой”.