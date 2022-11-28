Ноябрь, 28 в 16:55

Американский историк Тимоти Снайдер уверен, что России нужно проиграть войну, которую она развязала в Украине, чтобы стать нормальной европейской страной.

Такое мнение Снайдер высказал в интервью британской газете The Guardian.

— Россия выигрывает, проигрывая. России действительно нужно проиграть эту войну, и проиграть ее решительно, – сказал он.

Он добавил, что для мира более выгодно поражение России, ведь это пошлет сигнал другим государствам с имперскими амбициями.

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— Проигрыш России в этой войне значительно уменьшает вероятность того, что Китай попробует что-то подобное на Тайване. Европейская история показывает, и достаточно ярко, что для того чтобы стать нормальной европейской страной, нужно стать постимперской, (то есть. — Ред.) необходимо поражение в войне.

Снайдер считает, что содержательные переговоры могут состояться только тогда, когда Украина выиграет войну. Россияне уже сигнализируют, что переговоры являются лишь средством “перегруппироваться и наступать снова”.

— Если вы хотите побыстрее вести переговоры, то вы должны помочь украинцам побеждать быстрее, например, дав им оружие большей дальности, — сказал он.

По его словам, переговоры после победы Украины – это позиция “здравого смысла”.

В начале ноября стало известно, что Тимоти Снайдер стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Историк будет собирать средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которыми Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры Украины.