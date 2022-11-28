В партии Шольца призывают как можно быстрее оснастить Бундесвер

Ноябрь, 28 в 12:45

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал немецкую вооруженную промышленность увеличить производственные мощности из-за нехватки техники. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

По его словам, нужно избавиться от ложного представления о том, что где-то стоят большие шкафы со снаряжением для солдат или танков.

– Все это должно быть создано, – сказал Клингбайль в программе ARD Репортаж из Берлина.

Он объяснил, если немецкая промышленность вооружений, которая в последние несколько лет все больше сокращает свои мощности, не может этого сделать, то придется искать вооружение за рубежом. В частности в США или других странах НАТО.

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— Ясно одно: нам нужно быстрое, хорошее оборудование для Бундесвера, и мы должны работать над этим, — объяснил Клингбайль.

Он сказал, что после полномасштабного российского вторжения в Украину и правительственного заявления федерального канцлера Олафа Шольца он ожидал, что отрасль восстановит эти мощности “с огромной скоростью”.

— Но ждать и говорить: сначала давайте посмотрим, что предлагает политика, это не та позиция, с помощью которой мы сможем успешно сократить этот дефицит.

27 февраля канцлер Олаф Шольц объявил, что Бундесвер должен получить €100 млрд на инвестиции и проекты по вооружению из федерального бюджета через специальный фонд.

Скриншот: funk

Источник: RND