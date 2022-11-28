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В США опасаются, что военная помощь Украине задерживает поставки оружия в Тайвань — WSJ

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні, Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В правительстве и Конгрессе США опасаются, что военная помощь Украине задерживает поставки оружия в Тайвань.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на законодателей и чиновников.

Поток вооружений США в Украину якобы “идет вопреки долгосрочной приверженности американской стратегии по Тайваню”, предусматривающей помощь острову в защите от возможного вторжения Китая.

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Объем невыполненных поставок оружия вырос до $18,7 млрд, хотя в декабре 2021 года этот показатель оценивался примерно в $14 млрд.

Как сообщило издание, Тайвань до сих пор не получил 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 ракет Stinger, хотя заказ был сделан еще в 2015 году.

По данным Пентагона, Украине дают оружие из складов армии США, а закупки Тайваня – то, что производится на конвейере сейчас.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США “продолжают усердно работать над тем, чтобы как можно быстрее предоставить возможности Тайваню, а также убедиться, что Украина может защитить себя от российской агрессии”.

— Отставание вызвало беспокойство по поводу того, что Вашингтону не хватает времени, чтобы должным образом защитить Тайвань от Китая, потому что Тайвань, в отличие от Украины, не может быть эффективно вооружен после вторжения, — говорится в статье.

США согласились продать Тайваню оружия почти на $30 млрд с 2009 года. Одним из самых больших заказов является сделка на $8 млрд на 66 самолетов F-16 Lockheed Martin.

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