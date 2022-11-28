Ноябрь, 28 в 15:00

Посол Польши в НАТО Томаш Шатковски заявил, что размещение систем ПВО Patriot в Украине должно быть согласовано между Берлином и Киевом. При этом Варшава также может участвовать в консультациях.

Об этом посол рассказал в эфире Польского радио.

20 ноября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила поддержку Польше, включая системы ПВО Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять воздушное пространство Польши.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что с удовольствием принял это предложение, а потом предложил передать ЗРК Patriot Украине, так как там они будут более эффективными для защиты польского и украинского неба.

Германия критически отнеслась к этому предложению, заявив, что решение о передаче систем Украине должно согласовать НАТО.

Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о размещении ракет должно приниматься Германией.

— Было неожиданностью предположить, что НАТО будет решать, должна ли Германия передавать оружие Украине. Германия выступает за подход, при котором НАТО формально не участвует в процессе принятия решений, связанных с поддержкой Украины, — заявил Томаш Шатковски.

Он также отверг слухи о том, что существует якобы договоренность между членами НАТО, которая запрещает перебрасывать Украине тяжелое вооружение.

— Это абсолютно не так. В НАТО таких договоренностей не было, — сказал Томаш Шатковски.

По словам посла Польши, на политическом уровне ситуация в плане поддержки Украины похожа на кота Шредингера.

— С одной стороны идет дискуссия, которую поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие, нежелание, — отметил Томаш Шатковски.

Он также добавил, что отношение некоторых стран к поддержке Украины меняется в лучшую сторону.