Ноябрь, 28 в 12:16

Украина может погрузиться в сплошную тьму без развертывания мощной противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы защитить инфраструктуру от российских ракетных ударов.

Такое мнение выразил в интервью немецкому каналу ZDF полковник вооруженных сил Австрии, военный эксперт Маркус Рейснер.

По его словам, после девяти месяцев полномасштабной войны Запад должен осознать, что “россияне все еще имеют возможности, которые мы до сих пор недооценивали”. В качестве примера он привел применение агрессором крылатых ракет, баллистических ракет и иранских беспилотников.

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– Мы месяцами говорили себе, что российские ВВС почти никогда не летают на задания, или что у российских ракет очень низкая вероятность поражения. Но теперь реальность догнала нас, – заявил военный, комментируя удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Рейснер объяснил, что задачей Украины является защита важных районов средствами ПВО. Однако полковник усматривает здесь несколько проблемных моментов. По его словам, российская авиация в начале полномасштабной войны уничтожила часть украинской системы противовоздушной обороны, впоследствии Вооруженные силы Украины использовали средства ПВО для прикрытия своих наступлений.

И сейчас нашему государству не хватает систем ПВО, чтобы защитить всю территорию. Как отметил Рейснер, размер территории Украины и “большое количество объектов, которые нужно защитить, делают практически невозможным что-либо с этим сделать”.

– Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную тьму, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура, — подчеркнул Маркус Рейснер.

Полковник добавил, что в этой ситуации у Европы есть ограниченные возможности для помощи. Как объяснил военный, в то время как Россия готовилась к этой войне месяцами, а может и годами, Европа 20 лет разоружала свои вооруженные силы, а теперь пытается обеспечить фронт в Украине протяженностью около 1,1 тыс. км “тем немногим, что имеет”.

По словам Рейснера, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо масштабно наращивать мощности вооружений. А европейская военная промышленность нуждается в государственных гарантиях.

Полковник уточнил, что Украина имеет успехи на оперативном уровне, однако РФ наносит “стратегические атаки”, оставляя украинцев без света, тепла и воды. Рейснер привел пример недавно освобожденного Херсона.

– Дело в том, что России пока удавалось сохранять импульс на стратегическом уровне, и этот импульс означает: когда россияне решат, будет волна атак против Украины, – подытожил полковник.

По прогнозам украинской разведки, для подготовки к очередному массированному ракетному удару по территории Украины РФ понадобится не менее недели.

Предыдущая массированная ракетная атака произошла 23 ноября. В результате были нанесены значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 28 ноября в нашей стране все еще применяются аварийные отключения электроэнергии.

Не исключено, что новая ракетная атака РФ может произойти уже на этой неделе. В Черное море на боевое дежурство вышел ракетоноситель, который может нести восемь ракет типа Калибр.

Источник: ZDF